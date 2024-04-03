Beşiktaş'taki yangın faciasından yeni görüntüler!
İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaynak yapan kişinin biranda alevler arasında kaldığı görülüyor.
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