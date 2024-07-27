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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
11:10
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 liranın üstünde seyrediyor. Yine, ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Peki, Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz 2024 güncel ve canlı altın fiyatları