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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:10

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen gram altın fiyatı bugün 2 bin 500 liranın üstünde seyrediyor. Yine, ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Peki, Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz 2024 güncel ve canlı altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatları üzerinde de etki gösteriyor. Gram altın fiyatı bugün 2500 liranın üstünde seyrederken, çeyrek altın ve yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları..

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYREDİYOR!

Gram altın 27 Temmuz Cumartesi günü saat 11:00 itibarıyla 2.529,05 TL'den işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve altın fiyatları ve 22 ayar bilezik fiyatları;

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.528,11

Satış: 2.529,05

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.386,80

Satış: 2.386,80

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.150,00

Satış: 4.218,00

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