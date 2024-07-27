GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2024 | Bugün gram altın, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatları üzerinde de etki gösteriyor. Gram altın fiyatı bugün 2500 liranın üstünde seyrederken, çeyrek altın ve yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları..