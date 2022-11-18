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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 07:04

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Anlık altın fiyatları alış satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketliliğe bağlı olarak iniş çıkış yaşayan altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın fiyatı 1054 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın fiyatı ise 1746 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "Bugün Kapalıçarşı anlık verileri ile cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma altın fiyatları son durum ve canlı, güncel ve anlık rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Haftanın son iş gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yılsonuna doğru artış yaşamaya başlayan altın fiyatları canlı tablo için gözler Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda altını güvenli liman olarak gören yatırımcılar, "18 Kasım 2022 Kapalıçarşı anlık verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 18 Kasım 2022 Cuma canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Bu hafta yukarı yönlü hareket gözlemleniyor. İşte, 18 Kasım 2022 Cuma altın fiyatları son dakika...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 962,63

SATIŞ: 1.027,54

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.007,00

SATIŞ: 7.143,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.024,00

SATIŞ: 7.130,00

SON DAKİKA