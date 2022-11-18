Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU: 18 Kasım 2022 Kapalıçarşı verileriyle 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 07:04

Anlık altın fiyatları alış satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketliliğe bağlı olarak iniş çıkış yaşayan altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın fiyatı 1054 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın fiyatı ise 1746 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "Bugün Kapalıçarşı anlık verileri ile cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma altın fiyatları son durum ve canlı, güncel ve anlık rakamlar…