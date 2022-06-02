İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

Ekseri ve avukatı bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek çarpan aracın sürücü ile üzerine yürüyen sürücüden şikayetçi oldu.

Ekseri, "Olay anından Ataköy'den sahil yoluna bağlanıyordum. Bağlantı şeridinden sağ şeride geçmek için sinyalimi verdim ve sağ şeride geçtim ardından araç bana daha hızlı bir şekilde vurdu, savruldum.

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