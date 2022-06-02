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İstanbul'da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
15:34
İstanbul'da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!
İstanbul Bakırköy'de kendisine çarpan otomobilin peşinden gidince diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılarak tepki gören motosikletli Burak Hüseyin Ekseri suç duyurusunda bulundu. Genç adam yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı