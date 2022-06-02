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Haberler Yaşam İstanbul'da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:34

İstanbul'da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

İstanbul Bakırköy'de kendisine çarpan otomobilin peşinden gidince diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılarak tepki gören motosikletli Burak Hüseyin Ekseri suç duyurusunda bulundu. Genç adam yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı

İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

Korkunç olay Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde yaşandı... Bağlantı yolundan, sahil yoluna bağlanan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri'ye, şerit ihlalinde bulunan otomobil çarptı.

Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video

İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çarpmanın ardından korkulu anlar yaşayan Ekseri, durmayarak ilerleyen aracın peşine takıldı. Sol şeritte duran kadın sürücü ile motosikletli arasındaki tartışmaya diğer sürücüler de dahil oldu.

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İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

BURAK HÜSEYİN EKSERİYE O ANLARI ANLATTI

Saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri tutanak tutamadan uzaklaşmak zorunda kaldı.

İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

Ekseri ve avukatı bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek çarpan aracın sürücü ile üzerine yürüyen sürücüden şikayetçi oldu.
Ekseri, "Olay anından Ataköy'den sahil yoluna bağlanıyordum. Bağlantı şeridinden sağ şeride geçmek için sinyalimi verdim ve sağ şeride geçtim ardından araç bana daha hızlı bir şekilde vurdu, savruldum.

Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu | Video

İstanbul’da trafiğinde çekilen görüntü dehşete düşürmüştü: Burak Hüseyin Ekseri o anları anlattı!

Şaşırtıcı bir şekilde düşmedim. Ardından araç durmadı. Korna çalmaya başladım, sağa çek diye bağırdım kaçmaya çalıştı. Bir yerde camını açtı. Sürücünün kadın olduğunu bile o anda öğrendi.

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