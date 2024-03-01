Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:46

İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

İstanbullu güne yine ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle binlerce kişi okuluna işine geç kaldı. Durakta saatlerce bekleyen yolculardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: İstanbul'un başına gelmiş en kötü şey Ekrem İmamoğlu!

HUZEYFE ATICI
İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

İstanbul'da bitmeyen ulaşım çilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki teknik arıza meydana geldi.

İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

Çözülmeyen arıza nedeniyle okuluna işine geç kalan İstanbullu isyan etti. Öte yandan, arıza dolayısıyla seferler yapılamayınca yolcular durakta saatlerce bekledi.

İstanbul'da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.

İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

ŞİKAYET YAĞIYOR
Art arda gelen otobüs arızaları, raylı araçlarda sistem arızaları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları, İstanbulluları hayattan bezdirdi. Halk tarafından İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine şikayet yağıyor. Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

Vatandaşlardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gecikmedi:

Rayda yürümemize izin verir misiniz? Çok daha hızlı varırız.

Yeter be kardeşim işinizi doğru yapın

SON DAKİKA