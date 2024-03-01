İstanbul’da ulaşım çilesi! Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda arıza yaşandı: Vatandaş yolda kaldı!

ŞİKAYET YAĞIYOR

Art arda gelen otobüs arızaları, raylı araçlarda sistem arızaları, bakımsızlık nedeniyle araçlarda çıkan yangınlar, yürüyen merdiven arızaları, İstanbulluları hayattan bezdirdi. Halk tarafından İBB'nin Alo 153 çağrı merkezine şikayet yağıyor. Son 50 günde, bu merkeze toplu ulaşım hakkında 185 bin 469 şikayet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.