Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler durduruldu! Yolcular saatlerce durakta bekledi | Video

İstanbullu güne yine ulaşım çilesiyle başladı. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle binlerce kişi okuluna işine geç kaldı. Durakta saatlerce bekleyen yolculardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: İstanbul'un başına gelmiş en kötü şey Ekrem İmamoğlu!