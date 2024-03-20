İstanbul’da yıkım sırasında şok görüntü: Pencereye çıkıp el salladı!

"YIKILMASI İÇİN ÇOK GEÇ KALINAN BİNALARDAN BİRİ"

Yıkım firması yetkilisi Önder Yıldırım, "Burası yıktırılması için çok geç kalınan binalardan biri. Demir zaten mukavemetini kaybetmiş. Deniz kumu ile yapılmış bir bina. Bizi çok fazla zorlayacak bir bina değil. Bu şekilde kalsa daha fazla zayiat verecekti. İnsanlar içindeyken binanın kendiliğinden çökme ihtimali bile var. Tehlikeli bir binaydı. Yıkacağız, herkes kurtulacak" dedi.