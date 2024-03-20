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İstanbul’da yıkım sırasında şok görüntü: Pencereye çıkıp el salladı!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:35
İstanbul’da yıkım sırasında şok görüntü: Pencereye çıkıp el salladı!
İstanbul Avcılar'da geçen yıl acı bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayata gözlerini kapadı. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında ise ilginç bir olay yaşandı…