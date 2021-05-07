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Haberler Yaşam Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 21:08

’dan güncel ve canlı bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili 'dan güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde başlayan altın fiyatlarındaki hareketlilik bu haftada sürüyor. Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 485 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek altın fiyatı ise 777 TL olarak kaydedildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata,

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasaların son işlem gününde oldukça hareketli bir tablo çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren altının gram fiyatı 485 lira civarından işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,71

SATIŞ: 466,56

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00

SATIŞ: 3.274,00

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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