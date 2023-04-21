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Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:10

Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte "Kurban Bayramı ne zaman 2023?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk bayramını üç günle değerlendirecek İslam alemi bayram coşkusunu yaşıyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde araştırmalar başladı. "Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?" gibi sorular yanıt arıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar resmi tatil günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…

Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı araştırılmaya başladı. Yılın ilk bayramını idrak eden İslam alemi ikinci bayram için Diyanet dini günler takvimi üzerinde araştırmalar yapıyor. Kurbanlıklar da şimdiden gündemdeki yerini aldı. "Kurban Bayramı ne zaman 2023?" araştırılıyor. İlk bayramlar aralarında yaklaşık iki ay bulunan Kurban arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, cevaplar…

Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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