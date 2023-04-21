Haberler Yaşam Kurban Bayramı 2023 ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:10

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte "Kurban Bayramı ne zaman 2023?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk bayramını üç günle değerlendirecek İslam alemi bayram coşkusunu yaşıyor. Diyanet dini günler takvimi üzerinde araştırmalar başladı. "Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?" gibi sorular yanıt arıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar resmi tatil günlerini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…