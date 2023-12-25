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Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:51

MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

2023 yılı biterken Survivor All Star kadroları ve yayın tarihi açıklandı. Gözler Masterchef Türkiye All Star'ın ne zaman biteceğine çevrildi. Her yıl Masterchef'in bitmesine kısa bir süre kala Survivor yayımlanmaya başlıyordu. Bu sene Survivor'ın yayın tarihi netleşirken Masterchef Türkiye All Star'ın final tarihi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü yayımlanan Masterchef ne zaman bu sezonki yayın hayatına veda edecek? Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı? Detaylarda…

MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

Masterchef Türkiye bu sezon All Star formatıyla ekranlarda yerini alıyor. Yarışmanın izleyicileri ve yarışmacıların taraftarları tarafından yarışmanın ne zaman biteceği merak ediliyor. Survivor'ın 1 Ocak 2024 tarihinde yayın hayatına başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından duyurulduktan sonra haftanın her günü ekranda olan Masterchef için ne zaman bitecek sorusu araştırılmaya başladı. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Masterchef Türkiye'de son 7 yarışmacının kalmasıyla birlikte bu akşamdan itibaren ceket mücadelesi başlıyor. Aralık ayının son haftasına girerken yarışmacılar ceket için mücadele edecekler. Bu hafta ceketler sahibini bulduktan sonra haftaya final haftası başlayacak. Masterchef All Star Türkiye'nin ocak ayının ilk haftalarında bitmesi ön görülüyor.

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MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

CANLI YAYIN FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Her sene olduğu gibi bu sene de ceketler sahiplerini bulduktan sonra yarışmacılar canlı yayın finali için yarışacaklar. Bu hafta ceketler alındıktan sonra önümüzdeki hafta final için mücadele başlayacak. Her sene olduğu gibi bu senede canlı yayın finalinin finalistlerin belli olduğu haftanın pazar günü oynanması bekleniyor.

MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

2023 MASTERCHEF ALL STAR SON 7 YARIŞMACI

Dün akşam Batuhan Bayır'ın elenmesiyle birlikte ceket yarışı için son yediye kalan isimler:

Barbaros Yoloğlu,

Eren Kaşıkçı,

Esra Tokelli,

Hasan Biltekin,

Kıvanç Karadeniz,

Sergen Özen,

Tahsin Küçük

MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?
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