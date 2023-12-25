MASTERCHEF FİNALE GİDİYOR! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

2023 yılı biterken Survivor All Star kadroları ve yayın tarihi açıklandı. Gözler Masterchef Türkiye All Star'ın ne zaman biteceğine çevrildi. Her yıl Masterchef'in bitmesine kısa bir süre kala Survivor yayımlanmaya başlıyordu. Bu sene Survivor'ın yayın tarihi netleşirken Masterchef Türkiye All Star'ın final tarihi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın her günü yayımlanan Masterchef ne zaman bu sezonki yayın hayatına veda edecek? Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı? Detaylarda…