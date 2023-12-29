Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:32
MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?
Masterchef Türkiye yarışmasında son 5 ceket sahiplerini bulurken birçok kişi tarafından canlı yayın final tarihinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Her yıl Masterchef bitiyor ve Survivor başlıyordu. Bu sene daha farklı bir durum söz konusu olacak. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın 1 Ocak 2024 tarihinde ilk bölümün yayınlanacağı kesinleşmişken birçok kişi "Masterchef ne zaman bitecek?" Araştırmalarına başladı. Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak? İşte detaylar…