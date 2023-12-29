MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Masterchef Türkiye'de son beş ceket sahiplerini bulmaya başladı. İlk üç günde sırasıyla Tahsin, Barbaros, Esra oldu. Bu akşam ve yarın iki kişi daha ceketlerine kavuşacak ve son yediden 2 kişi elenecek. Önümüzdeki hafta yarışmanın final haftası başlıyor. Cekete sahip olan 4 kişi finalist olup canlı yayın finalinde yarışmak adına mücadele edecekler.