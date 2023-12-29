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Haberler Fotohaber MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:32

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

Masterchef Türkiye yarışmasında son 5 ceket sahiplerini bulurken birçok kişi tarafından canlı yayın final tarihinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Her yıl Masterchef bitiyor ve Survivor başlıyordu. Bu sene daha farklı bir durum söz konusu olacak. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın 1 Ocak 2024 tarihinde ilk bölümün yayınlanacağı kesinleşmişken birçok kişi "Masterchef ne zaman bitecek?" Araştırmalarına başladı. Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

Masterchef bu sezonda All Star konseptiyle yayımlanıyor. Yarışmanın takipçileri ve yarışmacıların destekçileri tarafından yarışmanın ne zaman biteceği araştırılıyor. Artık yavaş yavaş sona gelinen yarışmada bu akşam itibarıyla 4.ceket sahibini bulacak. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitiyor, final tarihi, canlı yayın finaline ne kadar kaldı?

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Masterchef Türkiye'de son beş ceket sahiplerini bulmaya başladı. İlk üç günde sırasıyla Tahsin, Barbaros, Esra oldu. Bu akşam ve yarın iki kişi daha ceketlerine kavuşacak ve son yediden 2 kişi elenecek. Önümüzdeki hafta yarışmanın final haftası başlıyor. Cekete sahip olan 4 kişi finalist olup canlı yayın finalinde yarışmak adına mücadele edecekler.

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MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

CANLI YAYIN FİNALİ NE ZAMAN?

Her sene olduğu gibi bu senede ceket sahibi final haftasında karşı karşıya gelip maharetlerini paylaşacak. Bu hafta ceketler alınıp eleme gerçekleştirildikten sonra final haftasına giriş yapılacak. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da canlı yayın finalinin finalistlerin belli olduğu haftanın pazar günü oynanması bekleniyor.

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

2023 MASTERCHEF ALL STAR SON 7 YARIŞMACI

Barbaros Yoloğlu,

Eren Kaşıkçı,

Esra Tokelli,

Hasan Biltekin,

Kıvanç Karadeniz,

Sergen Özen,

Tahsin Küçük

MASTERCHEF FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM | Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

MASTERCHEF ALL STAR CEKET KAZANANLAR

Tahsin Küçük,

Barbaros Yoloğlu,

Esra Tokelli

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