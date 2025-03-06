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Haberler Yaşam Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:10

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

SON DAKİKA... Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Türkiye'nin dört bir yanında bahardan kalma günler yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen hava durumu tahminini açıkladı. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan gelen toz taşımının etkisi altına gireceği belirtilirken "Camları bile açmayın" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları ile buz tutan Türkiye, mart ayının gelmesiyle birlikte baharı andıran günler yaşamaya başladı. Hava sıcaklıkları 10 derecenin üzerine çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların daha da artacağını açıkladı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

Yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için yağmur ve kar uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

Hava sıcaklıklarının 2-4 derece birden artması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesinin beklendiği açıklandı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri de kullanıldı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: MANTARLI BAKTERİLİ TOZ GELİYOR!

Hava sıcaklıkları artarken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak üzerinden gelecek toz taşımı etkisi altına gireceği belirtildi.