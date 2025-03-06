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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:10
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Mantarlı bakterili toz yağacak: O iller dikkat… Camları bile açmayın!
SON DAKİKA... Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Türkiye'nin dört bir yanında bahardan kalma günler yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen hava durumu tahminini açıkladı. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan gelen toz taşımının etkisi altına gireceği belirtilirken "Camları bile açmayın" uyarısı yapıldı.