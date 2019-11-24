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  • Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri - Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

’ün öğretmenler ile ilgili sözleri - Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

Ülkemizin kurucusu 'ün Türk toplumunun gelişmesi ve ilerlemesi adına eğitim alanında pek çok yeniliğe imza attı. Atatürk, ülkeye değer katacak nüfusun yetiştirilmesi adına öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Biz de dolayısıyla, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözlerini derledik.

24 Kasım Öğretmenler Günü, her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Öğretmenler günü dolayısıyla hazırlanan törenler bu güne özel şiirler, mesajlar okunuyor. Tören programlarında aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözlerine de yer veriliyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 14:26
Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."

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Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın."

"Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır."

"En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

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