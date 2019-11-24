Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri - Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk toplumunun gelişmesi ve ilerlemesi adına eğitim alanında pek çok yeniliğe imza attı. Atatürk, ülkeye değer katacak nüfusun yetiştirilmesi adına öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözlerini derledik.

24 Kasım Öğretmenler Günü, her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Öğretmenler günü dolayısıyla hazırlanan törenler bu güne özel şiirler, mesajlar okunuyor. Tören programlarında aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözlerine de yer veriliyor.