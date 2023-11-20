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Haberler Fotohaber Atatürk'ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 16:19

Atatürk'ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk toplumunun gelişmesi ve ilerlemesi için öğretmenlerin bu yolda en büyük temsilci olduğunu savunmuştur. Bu özel ve anlamlı gün ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Kasım 1928 tarihinde eline kalemi alarak halka yeni Türk harflerini öğretmek için işe koyulması sonucu ortaya çıktı. O gün Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilmesiyle Mustafa Kemal, 24 Kasım 1928 tarihinde "Başöğretmenlik" unvanını kabul etti ve tarihe "Başöğretmen" olarak geçti ve bu tarih her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. İşte, bu anlamlı güne özel Atatürk'ün öğretmenler için sözleri! ! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

Atatürk’ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Atatürk'ün bu konuda "Öğretmenler; Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…" sözü en bilineneler arasındandır. İşte, Atatürk'ün öğretmenler günü için sözleri!

Atatürk’ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

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Atatürk’ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir."enim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."

Atatürk’ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

Atatürk’ün öğretmenler için sözleri! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri

"Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır."

"En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

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