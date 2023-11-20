Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk toplumunun gelişmesi ve ilerlemesi için öğretmenlerin bu yolda en büyük temsilci olduğunu savunmuştur. Bu özel ve anlamlı gün ilk kez Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 Kasım 1928 tarihinde eline kalemi alarak halka yeni Türk harflerini öğretmek için işe koyulması sonucu ortaya çıktı. O gün Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilmesiyle Mustafa Kemal, 24 Kasım 1928 tarihinde "Başöğretmenlik" unvanını kabul etti ve tarihe "Başöğretmen" olarak geçti ve bu tarih her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. İşte, bu anlamlı güne özel Atatürk'ün öğretmenler için sözleri! ! 24 Kasım öğretmenler gününe özel anlam dolu Mustafa Kemal Atatürk sözleri…