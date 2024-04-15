Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

OTURDUKLARI YERE EŞYALARINI KOYDULAR

Lüks bir restorana giden kalabalık bir arkadaş grubu, eşyalarını masanın hemen yan tarafına ve oturdukları koltuğun üzerine bıraktı. Mekana bir saat sonra gelen ve kimlikleri belirlenemeyen iki kadın ve bir erkek, restoran giriş yaptı ve kalabalık arkadaş grubunun hemen yan tarafındaki masaya oturdu.