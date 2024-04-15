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Haberler Yaşam Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 19:24

Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Nişantaşı Atiye Sokak'ta lüks bir restorana gelen kalabalık bir arkadaş grubu, eşyalarını oturdukları masanın hemen yanında bulunan koltuğun üzerine bıraktı. Arka masaya gelen kimlikleri tespit edilemeyen lüks giyimli iki kadın ve bir erkek, gayet profesyonelce bir hırsızlık yaptı. Yan masada bulunan trençkotu profesyonelce çalan hırsızların, pişkin bir şekilde mekandan çıktıkları anlar kamera kayıtlarına yansıdı. İşte Nişantaşı'nda lüks restoranda meydana gelen profesyonel hırsızlığın anbean o görüntüleri!

Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

İstanbul Nişantaşı'nda lüks restoranların yer aldığı Atiye Sokak'ta cumartesi günü yaşanan hırsızlık, görenleri adeta hayrete düşürdü.

Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

OTURDUKLARI YERE EŞYALARINI KOYDULAR

Lüks bir restorana giden kalabalık bir arkadaş grubu, eşyalarını masanın hemen yan tarafına ve oturdukları koltuğun üzerine bıraktı. Mekana bir saat sonra gelen ve kimlikleri belirlenemeyen iki kadın ve bir erkek, restoran giriş yaptı ve kalabalık arkadaş grubunun hemen yan tarafındaki masaya oturdu.

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Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

PAHALI KIYAFETLERLE PROFESYONEL HIRSIZLIK!

Giydikleri pahalı kıyafetlerle dikkat çeken iki kadın ve bir erkek, siparişlerini verdikten sonra masadan kalkmak için hesabı istedi. Nakit ödeme yapan hırsızlık çetesi, oldukça profesyonelce bir hırsızlığa imza attı.

Nişantaşı'nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

GÖRÜŞ AÇISINI KAPATARAK TRENÇKOTU ÇALDILAR!

Ayağa kalkan kadın ve erkek, arkadaki masada bulunan kalabalık arkadaş grubunun görüş açısını kapattı. Yan masada kalabalık ekipte masada oturan K.Ö.'nun trençkotunu fark ettirmeden aldı.

Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

HIRSIZIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME KAMERALARA YANSIDI

Mekandan çıkan ve trençkotu çalan kadının yaptığı hırsızlık sonrası yüzündeki gülümseme de kameralara yansıdı.

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