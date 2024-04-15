Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı!

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Nişantaşı Atiye Sokak’ta lüks bir restorana gelen kalabalık bir arkadaş grubu, eşyalarını oturdukları masanın hemen yanında bulunan koltuğun üzerine bıraktı. Arka masaya gelen kimlikleri tespit edilemeyen lüks giyimli iki kadın ve bir erkek, gayet profesyonelce bir hırsızlık yaptı. Yan masada bulunan trençkotu profesyonelce çalan hırsızların, pişkin bir şekilde mekandan çıktıkları anlar kamera kayıtlarına yansıdı. İşte Nişantaşı’nda lüks restoranda meydana gelen profesyonel hırsızlığın anbean o görüntüleri!