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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 17:22

fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da fiyatları hareketliliği yakından takip ediliyor. Ani inişli çıkışlı grafiği gözlemlenen sarı metalin değer kazanması canlı ve güncel rakamlara olan ilgiyi arttırıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel ve canlı rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmazken altının gram fiyatı bugün 526 TL, cumhuriyet ise 3 bin lira civarında güne başladı. Haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak olan karar sonrası sarı metali çizeceği grafik merak konusu olacak. Peki 5 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları!

Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

fiyatları gelişmeleri hafta sonunun gelmesiyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren canlı ve güncel rakamlar 'da takip ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve birikim amaçlı olarak alınan çeyrek altının 847 lira olması piyasaları hareketlendirdi. Altın alıp satmak isteyenler canlı rakamları sorguluyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için 5 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel hareketliliği

Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.455,00

SATIŞ: 3.538,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,52

SATIŞ: 506,87

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Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.478,00

SATIŞ:3.530,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.683,00

SATIŞ: 1.731,00

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Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 474,52

SATIŞ: 506,87

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.357,22

SATIŞ: 3.422,09

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Son dakika altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 5 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 526,90

SATIŞ: 526,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 847,00

SATIŞ: 865,00

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