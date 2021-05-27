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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 11:59

: 'dan güncel ve canlı ! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

'dan ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ederken, altın sabah saatlerine hareketli bir şekilde başladı. Pandemi sürecinin başından beri, yukarı yönlü bir grafik içerisinde olan altının gram fiyatı haftanın dördüncü işlem gününde 516 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Perşembe güncel ve canlı altın fiyatları!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Piyasaların kalbinin attığı 'dan ise altının gram fiyatı başta olmak üzere pek çok rakamla ilgili güncel bilgiler geliyor. Geçen aylardaki zirveyi gören altın fiyatlarındaki yükseliş yerini durağanlığa bırakırken bugün gram altın 516 liradan işlem görüyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları!

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465,23

SATIŞ: 497,30

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.418,00

SATIŞ: 3.470,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.388,00

SATIŞ: 3.477,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.650,00

SATIŞ: 1.701,00

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