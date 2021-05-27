SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ederken, altın sabah saatlerine hareketli bir şekilde başladı. Pandemi sürecinin başından beri, yukarı yönlü bir grafik içerisinde olan altının gram fiyatı haftanın dördüncü işlem gününde 516 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs Perşembe güncel ve canlı altın fiyatları!