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Haberler Yaşam U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:45

U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

İstanbul Beşiktaş'ta, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Semanur Hacıoğlu (25) kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. 22 gündür hastanede doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekleyen erkek arkadaşı Mustafa Subaşı gece saatlerinde acılı haberi duyurdu. Subaşı SABAH gazetesine şunları söylemişti; "Kız arkadaşım sahur yapmak için bana geliyordu. Kazadan kısa bir süre önce konuştuk. Doktorlar sadece dua edin diyorlar. Ona bunu yapan ise adli kontrol ile serbest kaldı. Ne bir geçmiş olsun telefonu ne bir özür diledi. Bu kız burada can çekişirken onun dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor..." Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK
U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Alpay Ö.'nün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yaralı şekilde yerdeki hali ve hafif ticari araç sürücü Alpay Ö. görülüyor.

U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ALDI
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Alpay Ö. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Semanur 10 gündür yaşam savaşı veriyor.

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