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U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
13:45
U dönüşü faciası: Semanur Hacıoğlu’ndan 22 gün sonra kahreden haber!
İstanbul Beşiktaş'ta, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Semanur Hacıoğlu (25) kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. 22 gündür hastanede doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekleyen erkek arkadaşı Mustafa Subaşı gece saatlerinde acılı haberi duyurdu. Subaşı SABAH gazetesine şunları söylemişti; "Kız arkadaşım sahur yapmak için bana geliyordu. Kazadan kısa bir süre önce konuştuk. Doktorlar sadece dua edin diyorlar. Ona bunu yapan ise adli kontrol ile serbest kaldı. Ne bir geçmiş olsun telefonu ne bir özür diledi. Bu kız burada can çekişirken onun dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor..." Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.