Video Yaşam Beşiktaş'taki 'U' dönüşü kazasında ölen kadının nişanlısından Adli Tıp Kurumu önünde açıklama | Video
Beşiktaş'taki 'U' dönüşü kazasında ölen kadının nişanlısından Adli Tıp Kurumu önünde açıklama | Video

Beşiktaş'taki 'U' dönüşü kazasında ölen kadının nişanlısından Adli Tıp Kurumu önünde açıklama | Video

09.04.2024 | 16:18

BEŞİKTAŞ'ta, yol üzerinden hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosikleti ile çarpan Semanur Hacıoğlu 22 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Boynuna nişanlısının yüzüğünü asan Mustafa Subaşı, "Herkes yolda giderken aynasını kontrol etsin. 2 kere, 5 kere, 10 kere. Sonuçta herkes can taşıyor. Herkesin bir sevdiği var, herkesin bir ailesi var. Rabbim inşallah tez zamanda buna sebep olan kişinin tutuklanmasını nasip eder" ifadelerini kullandı.

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Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan A.Ö.'nün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet çarptı. Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Semanur Hacıoğlu günler süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi. Semanur Hacıoğlu'nun arkadaşları ve nişanlısı Mustafa Subaşı Adli Tıp Kurumuna geldi. Semanur Hacıoğlu'nun nişanlısı Mustafa Subaşı'nın nişan yüzüğünü boynuna astığı görüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Mustafa Subaşı, "Herkes yolda giderken aynasını kontrol etsin. 2 kere, 5 kere, 10 kere. Sonuçta herkes can taşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Herkes bir mücadele içerisinde. Herkesin bir sevdiği var, herkesin bir ailesi var. Rabbim inşallah tez zamanda buna sebep olan kişinin tutuklanmasını nasip eder. Adalete güveniyoruz. Rabbimin adaletine sığınıyoruz. Çok uzun konuşmak istemiyorum" dedi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

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