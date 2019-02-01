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01 Şubat 2019 Televizyon Yayın Akışı

01 Şubat 2019 - Ntv Yayın Akışı

Ntv Günlük Yayın Akışı - Ntv televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ntv Ntv

  • 09:00 Haber Merkezi
  • 10:15 Sporun Not Defteri
  • 12:15 Spor
  • 13:00 Öğle Bülteni
  • 14:30 Turizmde Dönüşüm
  • 15:00 Öğle Bülteni
  • 15:30 Spor
  • 16:00 Günün İçinden
  • 17:30 Gece Gündüz
  • 18:00 Günün İçinden
  • 19:00 Akşam Haberleri
  • 20:00 Ana Haber
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 21:00 Söz ve Müzik- Barış Manço
  • 22:20 %100 Futbol
  • 23:00 Gece Bülteni

GÜNÜN FİLMLERİ

GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Şahin Tepesi
Şahin Tepesi
Ağlama Anne
Ağlama Anne
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Can Kırıkları
Can Kırıkları
Aşk ve Mavi
Aşk ve Mavi
Tüm Diziler
Yüksel Altuğ Yüksel Altuğ ile YAKIN KUMANDA

AKTÜEL

Söz ve Müzik- Barış Manço NTV
21:00
Söz ve Müzik- Barış Manço Annesi, babası, eşi Lale Manço, oğulları Doğuka...
Söz ve Müzik- Barış Manço NTV
21:00
Söz ve Müzik- Barış Manço Annesi, babası, eşi Lale Manço, oğulları Doğuka...
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