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15 Mart 2019 Televizyon Yayın Akışı

15 Mart 2019 - Trthaber Yayın Akışı

Trthaber Günlük Yayın Akışı - Trthaber televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Trthaber Trthaber

  • 09:30 Ekonomi 7/24
  • 10:35 Dünya Gündemi
  • 12:40 Memleketten Haber Var
  • 14:00 Öğle Ana Haber
  • 16:35 Dünya Gündemi
  • 18:50 Piyasa Raporu
  • 19:00 Beşinci Gün
  • 20:00 Ana Haber
  • 21:00 Sıcak Nokta
  • 22:00 İstanbul'un Seçimi
  • 23:00 Gece Bakışı
  • 01:00 Gün Sonu

ÖNE ÇIKANLAR

GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Hercai
Hercai
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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