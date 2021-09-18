SON DAKİKA: Muharrem İnce, CHP ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey...

Memleket Partisi 1.Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Muharrem İnce, Genel Başkanlık makamı için tek aday gösterildi. İnce yaptığı konuşmada vaatlerini açıklarken, eski partisi CHP'nin muhalefet anlayışına da sert sözlerle tepki gösterdi. İnce, Azerbaycan'a Karabağ'da Türkiye'nin destek vermesinin doğru olduğunu belirtti, CHP'nin 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' açıklamasını topa tuttu, "Bu ne demek ya? Ben Cumhurbaşkanı olsam daha çok yardım ederdim" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Libya'da ne işimiz var?' sözleri de İnce'nin hedefindeydi. İnce, "Cehalet böyle bir şeydir" diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
MEMLEKET PARTİSİ 1.OLAĞAN KURULTAYI YAPILDI
Memleket Partisi Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen Memleket Partililer salonu doldururken, 250 delegenin oyuyla genel başkan aday adayı olan Muharrem İnce, 12 bin 783 oyla tek genel başkan adayı oldu.
Salona eşi Ülkü İnce ile giriş yapan Muharrem İnce partiye bin TL yardımda bulunduktan sonra İstiklal Marşı ile kurultay start aldı.
İNCE SAHNEYE ÇIKTI
CHP'den umudu kestikten sonra Memleket Hareketi ile Türkiye'yi gezen İnce, daha sonra partiden ayrılarak hareketini partileştirmişti. İnce, teşkilatlanma çalışmalarını büyük oranda tamamladıktan sonra partisinin büyük kurultayında sahneye çıktı. İnce, vaatlerini sıraladıktan sonra Türkiye'de doğru şekilde muhalefet yapılamadığına değindi. İnce, eski partisi CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturttu.
"MAALESEF AZERBAYCAN'A YARDIM ETMEK NE DEMEK?"
İnce, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Karabağ'da yaşanan çatışmaları hatırlattı. İnce, Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'ın yanında durduğunu, bunun doğru ve doğal bir davranış olduğunu söyledi. İnce, 'Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik' diyen muhalefeti topa tuttu; "Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyor. Ne demek ya? Azerbaycan'a ben cumhurbaşkanı olsam daha çok yardım ederdim." ifadelerini kullandı.
"LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR DİYOR, CEHALET BÖYLE BİR ŞEY"
İnce, CHP'nin dış politikadaki yaklaşımındaki bir yanlışı daha salondakilere aktardı ve sözlerini daha da sertleştirerek şöyle sürdürdü:
Türkiye, Libya'da. Çıkmış 'Libya'da ne işimiz var?' diyor. Cehalet böyle bir şeydir. Böyle muhalefet olmaz. Libya'da olmak zorundayız. Mavi vatan için, çocuklarımızın geleceği için destek vereceksin.