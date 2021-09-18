SON DAKİKA: Muharrem İnce, CHP ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey...

"LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR DİYOR, CEHALET BÖYLE BİR ŞEY"

İnce, CHP'nin dış politikadaki yaklaşımındaki bir yanlışı daha salondakilere aktardı ve sözlerini daha da sertleştirerek şöyle sürdürdü:

Türkiye, Libya'da. Çıkmış 'Libya'da ne işimiz var?' diyor. Cehalet böyle bir şeydir. Böyle muhalefet olmaz. Libya'da olmak zorundayız. Mavi vatan için, çocuklarımızın geleceği için destek vereceksin.