Muharrem İnce, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Cehalet böyle bir şey...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1.Olağan Kurultayı'nda eski partisi CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İnce, 'Libya'da ne işimiz var?' diyen Kılıçdaroğlu'na, "Cehalet böyle bir şey, böyle muhalefet olmaz" sözleri ile tepki gösterdi. İnce, muhalefetin Azerbaycan'a olan yaklaşımını da eleştirdi.