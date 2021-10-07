Meteoroloji’den güncel hava durumu tahminleri ile yağış ve sıcaklık durumu: Havalar ısınıyor! Pastırma sıcakları geliyor mu?

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmiş, yağış ve kuvvetli rüzgarlar yurdun kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına almıştı. Geçen hafta olası afetlere karşı halkı önlem almaya davet eden Meteoroloji, bugün yaptığı son açıklamayla güncel hava tahminlerini halkla paylaştı. Son açıklama ile hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstereceği öğrenildi. Bugün bazı kesimlerde yerel yağış beklenirken, yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İşte son açıklamalar ve detaylar.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.