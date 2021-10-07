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Giriş Tarihi: 7.10.2021 08:01 Son Güncelleme: 7.10.2021 08:14

Meteoroloji’den güncel hava durumu tahminleri ile yağış ve sıcaklık durumu: Havalar ısınıyor! Pastırma sıcakları geliyor mu?

Meteoroloji’den güncel hava durumu tahminleri ile yağış ve sıcaklık durumu: Havalar ısınıyor! Pastırma sıcakları geliyor mu?

İstanbul’da sisli bir havayla güne başlayan milyonlarca vatandaş, bugünkü hava durumu hakkında Meteoroloji’den gelen açıklamaları takip ediyor. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak normale döneceği, yer yer tehlikeli olmayan yağışların görüleceği duyuruldu. İşte güncel hava durumu tahminleri ve Meteoroloji uyarıları.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmiş, yağış ve kuvvetli rüzgarlar yurdun kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına almıştı. Geçen hafta olası afetlere karşı halkı önlem almaya davet eden Meteoroloji, bugün yaptığı son açıklamayla güncel hava tahminlerini halkla paylaştı. Son açıklama ile hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstereceği öğrenildi. Bugün bazı kesimlerde yerel yağış beklenirken, yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İşte son açıklamalar ve detaylar.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteroroloji'nin son tahminlerine göre bugün Ordu, İstanbul, Kırklareli ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların günlük hayatı aksatmayacak düzeyde olması öngörülüyor. MGM bugün ve önümüzdeki günler için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamıştır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den güncel hava durumu tahminleri ile yağış ve sıcaklık durumu: Havalar ısınıyor! Pastırma sıcakları geliyor mu?
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