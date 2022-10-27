Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadın şöför A.Ş.'nin sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadın şöför A.Ş.'nin sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit etti.

Yapılan takip ve incelemeler sonucunda düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Terör Örgütü Propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

CHP'li Belediyede görev yapan kadın şoför 'Terör Örgütü Propagandası' yapmaktan tutuklandı | Video