Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı: 5 günde 1999 deprem yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 6 Şubat'ta Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, şimdiye kadar 1999 depremin meydana geldiğini açıkladı.

5 GÜNDE 1999 DEPREM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Haluk Özener, "6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, 10 Şubat 2023 saat 08:30 itibarıyla bölgede toplam 1999 adet deprem çözümü yapılmıştır" dedi.

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