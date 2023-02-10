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Haberler Yaşam Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:03

Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

Son dakika deprem haberleri: "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ilki olan 7.7 şiddetindeki Pazarcık sarsıntısının deprem anına ilişkin videosu ortaya çıktı. Yer kabuğunun çatırdadığı ve adeta altında su dolymuş gibi çalkalandığı anları gösteren video halen arama kurtarma çalışmaları süren depremlerle ilgili gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en net görüntü oldu. İşte saniey saniye deprem anı ve AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar'ın konuyla ilgili açıklaması

Deprem son dakika | Pazarcık’taki 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

Son dakika deprem haberleri: Türkiye'yi yasa boğan Pazarcık ve Elbistan depremlerinin bıraktığı hasar ve etki alanı tarihe geçerken uluslararası yer bilimcilerin depremin 'eşi benzeri görülmemiş' bir felaket olduğu açıklamalarının altında yatan gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan videolar ortaya çıktı. Geniş açılı deprem anı videosu Pazarcık'taki 7.7 şiddetindeki şoku yeryüzünü nasıl çalkaladığını açıkça gösterdi. Adete metrelerde yükselip alçalan yer kabuğu tam anlamıyla çalkalanıyor ve arzı çatlatıyor. Konuyla ilgili AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar da önemli ifadeler kullandı. İşte deprem anı videosu ve Tatar'ın değerlendirmeleri...

Deprem son dakika | Pazarcık’taki 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

YER KABUĞU 400 KİLOMETRELİK DEFORMASYONA UĞRADI

Görüntüleri yaşanan dehşetin boyutunu ortaya çıkan depremle ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, değişik fay parçaları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca ve kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyorsunuz" dedi.

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Deprem son dakika | Pazarcık’taki 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

10 İLDE BÜYÜK HASAR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, konuşmasının başında deprem nedeniyle tablonun çok ağır olduğunu söyledi.

Deprem son dakika | Pazarcık’taki 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

ETKİ ALANI ÇOK BÜYÜK

Tatar, "Bundan 3 gün önce 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız 2 büyük deprem gerçekten bizleri çok büyük bir derin acıya sevk etti. Bu depremler aslında ülkemizin son 100 yüzyılda yaşadığı en büyük depremlerden bir tanesi. Bunun ötesinde yine bu Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı 3 büyük depremden bir tanesi. 1668 yılında meydana gelen Büyük Anadolu Depremi arkasından 1939 yılında son 100 yüzyılda yaşadığımız 1939 Erzincan Depremi ve 2023 yılında yaşadığımız bu 2 ayrı deprem. Bu depremin etki alanı çok büyük.

Deprem son dakika | Pazarcık’taki 7.7’lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

Baktığımızda ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık 7'de birine karşılık gelen 110 bin kare metrelik bir alanda doğrudan etkisinin olduğunu görüyoruz. Hissedildiği alana baktığımızda ise ülkemizin her yerinden hissedildiği gibi bütün bu coğrafyadaki tüm ülkelerde de bu depremin hissedildiğini ve kaydedildiğini biliyoruz" dedi.

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