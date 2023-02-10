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Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket
Giriş Tarihi: 10.02.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
08:03
Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket
Son dakika deprem haberleri: "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinin ilki olan 7.7 şiddetindeki Pazarcık sarsıntısının deprem anına ilişkin videosu ortaya çıktı. Yer kabuğunun çatırdadığı ve adeta altında su dolymuş gibi çalkalandığı anları gösteren video halen arama kurtarma çalışmaları süren depremlerle ilgili gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en net görüntü oldu. İşte saniey saniye deprem anı ve AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar'ın konuyla ilgili açıklaması