Bakırköy Adliyesi’nde duygusal insan zinciri

DUYGULANDIRAN İNSAN ZİNCİRİ

Malzemeler insan zinciri eşliğinde duygulandıran görüntülerle tırlara yüklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere jeneratör, bilgisayar, yazıcı, toner, çeşitli teknik malzeme ve koruyucu ekipmanların olduğu 13 araç teknik ve idari personel ile şoförlerden oluşan ekiple birlikte Adıyaman'a gönderildi.

BAŞSAVCI GÜMÜŞ UĞURLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Cumhuriyet Savcıları, personel ve yardım tırlarını bizzat adliye önünden yolcu etti. Adliyede görevli hakim savcı ve personel de adliye önünde buluştu. Başsavcı Gümüş tırların yola çıkış esnasında yaptığı konuşmada ise, "Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı yolculuklar. İnşallah hakim savcılarımız, personelimiz, hayırsever vatandaşlarımız tarafından hazırlanan bu yardım tırlarınj Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Kazasız, belasız yardımları depremzedelere ulaştırmayı nasip etsin" dedi.

CEZAEVİNDEN DE YARDIM TIRI GİDİYOR

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Kapalı İnfaz Kurumları'nda görevli personel ile hayırsever vatandaşlar tarafından afet bölgesi için toplanan yardımlar, Marmara Açık İnfaz Kurumu'ndan hareket edecek ve yardım tırına yüklenerek bugün Kahramanmaraş'a uğurlanacak.

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