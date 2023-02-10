Bakırköy Adliyesi’nde duygusal insan zinciri

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yüzyılın felaketinde 10 ilde enkaz altındaki depremzedeleri arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken adeta ülkenin ve dünyanın dört bir yanından yardım ve destek kampanyaları sürüyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu yüzyılın felaketinde deprem bölgesine bir destek de Bakırköy Adliyesi'nden geldi.
ÇOK SAYIDA SAVCI VE PERSONEL ADIYAMAN'A GİTTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığın'da görev yapan ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak için HSK tarafından görevlendirilen 1 Başsavcı Vekili, 20 Cumhuriyet Savcısı, 3 İdari/Yazı İşleri Müdürü, 24 Zabıt Katibi, 13 Teknisyen, Yardımcı Personel ve Şoförden oluşan görevliler ile gıda ve giyim malzemesi yüklü 1 tır Adıyaman'a hareket etti.
DUYGULANDIRAN İNSAN ZİNCİRİ
Malzemeler insan zinciri eşliğinde duygulandıran görüntülerle tırlara yüklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere jeneratör, bilgisayar, yazıcı, toner, çeşitli teknik malzeme ve koruyucu ekipmanların olduğu 13 araç teknik ve idari personel ile şoförlerden oluşan ekiple birlikte Adıyaman'a gönderildi.
BAŞSAVCI GÜMÜŞ UĞURLADI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Cumhuriyet Savcıları, personel ve yardım tırlarını bizzat adliye önünden yolcu etti. Adliyede görevli hakim savcı ve personel de adliye önünde buluştu. Başsavcı Gümüş tırların yola çıkış esnasında yaptığı konuşmada ise, "Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı yolculuklar. İnşallah hakim savcılarımız, personelimiz, hayırsever vatandaşlarımız tarafından hazırlanan bu yardım tırlarınj Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Kazasız, belasız yardımları depremzedelere ulaştırmayı nasip etsin" dedi.
CEZAEVİNDEN DE YARDIM TIRI GİDİYOR
Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Kapalı İnfaz Kurumları'nda görevli personel ile hayırsever vatandaşlar tarafından afet bölgesi için toplanan yardımlar, Marmara Açık İnfaz Kurumu'ndan hareket edecek ve yardım tırına yüklenerek bugün Kahramanmaraş'a uğurlanacak.Deprem SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Aynı enkazdan 8. kişi çıkarıldı