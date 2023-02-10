İstanbul Anadolu Adliyesi’nden 30 teknik personel desteği daha

30 PERSONEL DAHA DEPREM BÖLGESİNE UĞURLANDI

Adliyeden 5 Başsavcı vekili, 25 Cumhuriyet savcısının da aralarında olduğu 51 adliye çalışanının uğurlanmasının ardından 30 teknik personel daha deprem bölgesine gönderildi. Bugün adliye bahçesinde teknik personeller alkışlar ve gözyaşları içinde yolcu edildi.

"HEP DUA EDİYORUM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "Asrın en büyük felaketi dediğimiz, ülkemizin güney bölgesinde meydana gelen depremle ilgili çalışmalarda katkıda bulunmak üzere bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 30 teknik personelini Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda yaralımız var. Dün de 51 kişilik hakim ve savcılardan oluşan personellerimiz gitmişti. Arkadaşlarımızın sağ salim gidip gelmesini Allah'tan temenni ediyorum. Göçük altındaki canlı vatandaşları kurtarmaları için dua ediyorum. Hepsi gönüllü olarak gittiği için teşekkür ediyorum" dedi.

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