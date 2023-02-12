Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu depremzedeler ile birlikte

Çelik ve Çavuşoğlu, çadırkentin yanısıra yemekhaneyi ve spor salonunda oluşturulan yatakhane bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca depremzedelere ve çocuklarına da ilgi göstererek moral takviyesi yaptılar. Depremzedeler vakfın kendilerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.