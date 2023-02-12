Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu depremzedeler ile birlikte

Çelik ve Çavuşoğlu, çadırkentin yanısıra yemekhaneyi ve spor salonunda oluşturulan yatakhane bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca depremzedelere ve çocuklarına da ilgi göstererek moral takviyesi yaptılar. Depremzedeler vakfın kendilerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
Gündoğdu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, toplam bin 300 depremzedenin tüm ihtiyaçlarının Valilik ve AFAD işbirliğiyle eksiksiz olarak çözüldüğünü anlattı.
Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda gösterdiği hassasiyetten dolayı Dr. Gökhan Gündoğdu'ya teşekkür etti.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bu görüntüler 85 milyonu ağlattı!