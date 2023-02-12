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Giriş Tarihi: 12.2.2023 14:52

Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu depremzedeler ile birlikte

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu depremzedeler ile birlikte

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adana’da Gündoğdu Vakfı tarafından okul bünyesinde barındırılan depremzedeleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun‘ dedi.

Çelik ve Çavuşoğlu, çadırkentin yanısıra yemekhaneyi ve spor salonunda oluşturulan yatakhane bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca depremzedelere ve çocuklarına da ilgi göstererek moral takviyesi yaptılar. Depremzedeler vakfın kendilerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Gündoğdu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, toplam bin 300 depremzedenin tüm ihtiyaçlarının Valilik ve AFAD işbirliğiyle eksiksiz olarak çözüldüğünü anlattı.

Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda gösterdiği hassasiyetten dolayı Dr. Gökhan Gündoğdu'ya teşekkür etti.

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Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu depremzedeler ile birlikte
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