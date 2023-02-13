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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:12 Son Güncelleme: 13.2.2023 15:43

166 saat sonra gelen mucizeyi kayda aldı: Buradaki en güzel şey birlik ve beraberlik

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
166 saat sonra gelen mucizeyi kayda aldı: Buradaki en güzel şey birlik ve beraberlik

Dün gece Kahramanmaraş Onikişubat Abdullah Çavuş Mahallesinde bulunan ve enkaza dönüşen palmiye sitesinde 166 saat sonra 42 yaşındaki Ali Özdemir sağ olarak çıkarıldı. O anlara şahitlik eden hem depremzede hem de gönüllü olarak yardım için gelen jeneratörleri denetleyip tamir eden Ferhat Akyol, "Sağ çıkarılanları gördükçe dünyalar bizim oluyor. Burada çıkardığımız kişinin hiçbir yakını yoktu tek başına çıkardık. Sağlığı iyi görünüyordu. Allah acil şifa versin" dedi.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Onikişubat Abdullah Çavuş Mahallesinde Palmiye sitesinde AFAD, UMKE Kırgız arama kurtarma ve Rusya arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 166. saatinde Ali Özdemir sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı. Yerli yabancı tüm ekipler birbirine sarılıp kucaklaştı. O anları kayda alan gönüllü jeneratör ustası Ferhat Akyol yaşadığı duygu ve düşünceleri SABAH'a anlattı.

166 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Kendisi ve ailesinin de depremzede olduğunu aktaran Ferhat Akyol; "Mutlusan isimli bir firma geldi 5-6 tane büyük jeneratör bıraktılar. Ben elektrik ustasıyım bunlarla ilgilen jeneratör lazım olduğu yerlere gönderirsin dediler. Bende elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Gece bir yerden haber geldi jeneratör götürdük. Palmiye sitesiymiş tamamen çökmüş.

Yerli ve yabancı bir sürü kurtarma ekibi vardı. Saatlerce uğraştılar. İçerideki kişinin sesi güçlükle geliyordu. Uzun uğraşlar sonucunda çıkardılar. 42 yaşında Ali Özdemir isimli bir kişi olduğunu öğrendik. Tam 166 saat sonra çıkarıldı. Şahsın çevrede çok tanınan bir esnaf olduğunu biliyorum. Onu başında bekleyen bir yakını yoktu. Allah yardımcısı olsun" dedi.

"BURADAKİ EN GÜZEL ŞEY BİRLİK VE BERABERLİK"

Ambulansa bindirirken bize el salladı diyen Akyol, " Çok mutlu olduk insanlar birbirlerine sarılıp ağladı. Burada o kadar güzel ve duygulu anlar yaşanıyor ki, insanların hepsi birlik ve beraberlik içindeler. Herkes bir şeyin ucundan tutmak peşindeler" ifadelerini kullandı.

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166 saat sonra gelen mucizeyi kayda aldı: Buradaki en güzel şey birlik ve beraberlik
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