166 saat sonra gelen mucizeyi kayda aldı: Buradaki en güzel şey birlik ve beraberlik

166 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Kendisi ve ailesinin de depremzede olduğunu aktaran Ferhat Akyol; "Mutlusan isimli bir firma geldi 5-6 tane büyük jeneratör bıraktılar. Ben elektrik ustasıyım bunlarla ilgilen jeneratör lazım olduğu yerlere gönderirsin dediler. Bende elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Gece bir yerden haber geldi jeneratör götürdük. Palmiye sitesiymiş tamamen çökmüş.

Yerli ve yabancı bir sürü kurtarma ekibi vardı. Saatlerce uğraştılar. İçerideki kişinin sesi güçlükle geliyordu. Uzun uğraşlar sonucunda çıkardılar. 42 yaşında Ali Özdemir isimli bir kişi olduğunu öğrendik. Tam 166 saat sonra çıkarıldı. Şahsın çevrede çok tanınan bir esnaf olduğunu biliyorum. Onu başında bekleyen bir yakını yoktu. Allah yardımcısı olsun" dedi.