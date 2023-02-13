166 saat sonra gelen mucizeyi kayda aldı: Buradaki en güzel şey birlik ve beraberlik

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Onikişubat Abdullah Çavuş Mahallesinde Palmiye sitesinde AFAD, UMKE Kırgız arama kurtarma ve Rusya arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.
Çalışmalar sonucu depremin 166. saatinde Ali Özdemir sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı. Yerli yabancı tüm ekipler birbirine sarılıp kucaklaştı. O anları kayda alan gönüllü jeneratör ustası Ferhat Akyol yaşadığı duygu ve düşünceleri SABAH'a anlattı.
166 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Kendisi ve ailesinin de depremzede olduğunu aktaran Ferhat Akyol; "Mutlusan isimli bir firma geldi 5-6 tane büyük jeneratör bıraktılar. Ben elektrik ustasıyım bunlarla ilgilen jeneratör lazım olduğu yerlere gönderirsin dediler. Bende elimden geldiği kadar ilgileniyorum. Gece bir yerden haber geldi jeneratör götürdük. Palmiye sitesiymiş tamamen çökmüş.
Yerli ve yabancı bir sürü kurtarma ekibi vardı. Saatlerce uğraştılar. İçerideki kişinin sesi güçlükle geliyordu. Uzun uğraşlar sonucunda çıkardılar. 42 yaşında Ali Özdemir isimli bir kişi olduğunu öğrendik. Tam 166 saat sonra çıkarıldı. Şahsın çevrede çok tanınan bir esnaf olduğunu biliyorum. Onu başında bekleyen bir yakını yoktu. Allah yardımcısı olsun" dedi.
"BURADAKİ EN GÜZEL ŞEY BİRLİK VE BERABERLİK"
Ambulansa bindirirken bize el salladı diyen Akyol, " Çok mutlu olduk insanlar birbirlerine sarılıp ağladı. Burada o kadar güzel ve duygulu anlar yaşanıyor ki, insanların hepsi birlik ve beraberlik içindeler. Herkes bir şeyin ucundan tutmak peşindeler" ifadelerini kullandı.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde büyük mucize: 178. saatte Hivay sağ kurtarıldı!