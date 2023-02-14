Mavi Bereliler ilk günden beri deprem bölgesinde! Çocukların vefası duygulandırdı

'ONLARLA AĞLAYIP ONLARLA GÜLÜYORLAR'

Kurulan çadırlardan biri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kampüsü içerisinde diğeri ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin kampüsü içerisinde yer alıyor. DSİ'de kurulan çadırlarda yaklaşık bin kişi kalırken, komandolar daha önce laboratuvar olarak kullanılan binayı da revire çevirerek günde yaklaşık 200 kişiye sağlık hizmeti veriyor. Depremzedelerle de yakından ilgilenen ekip içerisinde yer alan kadın komandolar da onlarla oturup dertleşiyor, ağlıyor, çocuklarla oyun oynuyorlar. Üniversite içerisinde bulunan birçok binada depremzedelerin hizmetine sunulmuş durumda.