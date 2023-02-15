3 gün sonra enkazdan çıkartılan Bensu, Fatih Terim ile görüştü! “İyileş, birlikte maça gideceğiz”

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavisi süren Bensu, fanatiği olduğu Galatasaray camiasına ve çok sevdiği Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini dile getirdi. Bunun üzerine Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz Fatih Terim'i görüntülü arayarak kendisini Bensu Kural ile görüştürdü.
Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Fatih Terim ise Bensu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:
Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim'e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.Son dakika: 222. saatte gelen mucize! Bilinci açık: 42 yaşındaki Melike enkazdan sağ olarak çıkarıldı