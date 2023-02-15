3 gün sonra enkazdan çıkartılan Bensu, Fatih Terim ile görüştü! “İyileş, birlikte maça gideceğiz”

"Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim kendine çok iyi bak biran önce iyileş" ifadelerini kullandı.