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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:49

3 gün sonra enkazdan çıkartılan Bensu, Fatih Terim ile görüştü! “İyileş, birlikte maça gideceğiz”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
3 gün sonra enkazdan çıkartılan Bensu, Fatih Terim ile görüştü! “İyileş, birlikte maça gideceğiz”

Asrın felaketinde 3’üncü gün Hatay’da enkazdan çıkartılan 8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Bensu Kural’ın Fatih Terim ile görüşme isteğini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi yetkilileri gerçekleştirdi. Bensu ile görüntülü görüşen Fatih Terim Bensu’ya imzalı Galatasaray forma gönderme ve maça götürme sözü verdi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavisi süren Bensu, fanatiği olduğu Galatasaray camiasına ve çok sevdiği Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini dile getirdi. Bunun üzerine Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz Fatih Terim'i görüntülü arayarak kendisini Bensu Kural ile görüştürdü.

Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Fatih Terim ise Bensu'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim kendine çok iyi bak biran önce iyileş" ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim'e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

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3 gün sonra enkazdan çıkartılan Bensu, Fatih Terim ile görüştü! “İyileş, birlikte maça gideceğiz”
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