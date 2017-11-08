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'da operasyonu

Giriş Tarihi: 8.11.2017 08:06 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 08:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa, Eyüp, Esenler, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalarda, söz konusu yaklaşık 20 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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