Ankara'da 6 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.