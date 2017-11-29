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'da 6 kişi 'den gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 11:05
Ankara'da 6 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Operasyon kapsasında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

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