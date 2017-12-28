CHP’li Aldan’a halktan öfke

CHP
Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan
'ın, 696 sayılı KHK'daki 'cezadan muafiyet' maddesiyle ilgili olarak, "Bu düzenleme, 'Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim' mantığını toplumda yayma anlayışıdır" şeklindeki skandal sözleri büyük tepki çekti. 15 Temmuz
şehitlerinin yakınları ile gaziler, "Şehitlerimizin kemikleri sızladı. Bunlar vatan haini" dedi. İşte o tepkiler:
KABUL EDİLEMEZ
ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ'İN EŞİ AYSEL BÜYÜKCENGİZ:
Kabul edilecek
laflar değil. Nasıl böyle bir benzetme
yapılır. 15 Temmuz ülke
meselesi. Herkes o gece ülkesini
savundu ve bu cümle
dışarıda olan herkes için
söylenmiş. Muhalefet
olacağım derken
tamamen saçmalamış. CHP'nin bu söylemleri günlük hayatımızda bile bizi yıpratıyor.
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
GAZİ SAFİYE BAYAT:
Onlar diledikleri kadar
kinlerini kusabilirler. Biz mücadelemize devam
ediyoruz. O gece vatanın milletine sahip çıkanlar
bundan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Biz o
gece yaralı kardeşlerimize elimizden geleni yaptık. Kimse askerlere elini sürmedi. Zalime de zulmetmedik etmeyeceğiz. Bizim derdimiz insan.
ÖZÜR BEKLİYORUZ
ŞEHİT ASKERİ ÇOBAN'IN OĞLU FERDİ ÇOBAN:
O gece canı pahasına
ülkemizi savunan kahramanların
kemiklerini sızlattılar. En
kısa zamanda özür bekliyoruz. Bununla alakalı cezai bir işlem yapılmalı.
GAZİ OĞUZ AYANOĞLU:
Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Yine olsa yine yaparız. Vatanı şerefsizlerden, hainlerden kurtardık ama onlarla aynı masada oturanlar bunun önemini anlamazlar. CHP'nin her zaman seviyesi düşüktür. Bunlar bu zamana kadar vatan için en ufak bir şey yapmadı. Bunların zihniyeti kopuk.
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ: GEREĞİNİ YAPIN
"Ömer Süha Aldan'ı şiddetle kınıyorum. CHP'yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
'nu, edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Gereğini yapmazsa Kılıçdaroğlu da bu hakarete destek vermiş olur."
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL: ALÇAKÇA ÜSLUP
"15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça... Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun."
MİLLETİMİZE AĞIR BİR HAKARETTİR
ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL:
Adeta darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz'da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir. Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir. CHP yönetimi ve söz konusu milletvekili milletimizin tamamından özür dileyene kadar meselenin takipçisi olacağız.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ:
Bu zihniyet kokuşmuşluğunun tezahürüdür. Burada it kimdir? Kimden kastedilmektedir. Yine CHP milletvekili toplumu germek ve bundan nemalanmak adına iç savaştan bahsedebiliyor. AK Parti iktidardan düşsün de Türkiye'ye ne olursa olsun anlayışını bu zihniyetin neredeyse her ağzını açtığında görüyoruz.
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, 15 Temmuz gazilerine ve şehitlerine yönelik ağır hakaretlerini CHP yönetimi ise görmezden geldi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP'li Ömer Süha Aldan hakkında, büyük tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
KILIÇDAROĞLU'NU AKLADI, VEKİLLİĞİ KAPTI
FETÖ'cü hainlere direnen vatandaşlara açıkça hakaret eden CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, "CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aklayan savcı" olarak biliniyor. Aldan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü dönemine ait SSK'daki 5 milyar dolarlık vurgunun gözler önüne serildiği Neşter soruşturmalarını yürüttü. Genel müdür olmasına rağmen davanın sanıkları arasında Kılıçdaroğlu bulunmazken yardımcısı Ertan Rifat Telhan ve bürokratları suçlandı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturunca da dönemin DGM Savcısı Ömer Süha Aldan'ı milletvekili listelerine koydu. Aldan, 28 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde de milletvekili seçildi. ANKARA