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Son Dakika Haberi: direnişinin sembolü Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi, Türkiye'ye geliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 14:07
Son Dakika Haberi: Kudüs direnişinin sembolü Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geliyor

direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinlik kapsamında, yarın İstanbul'a gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN SETİNİ ZİYARET EDECEK

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlik, akşam düzenlenecek "Kudüs Gecesi" programıyla devam edecek. Cuneydi, İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak ayrıca, TRT 1'de yayınlanan "Payitaht: Abdülhamid" dizisinin setini ziyaret edecek.

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Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, son olarak tarafından kabul edilecek.

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda askeri tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 28 Aralık 2017'de kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Öte yandan Ofer Askeri Mahkemesi Cuneydi'nin dünkü duruşmasını, 19 Şubat'a ertelemişti.

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Son Dakika Haberi: Kudüs direnişinin sembolü Filistinli Cuneydi Türkiye'ye geliyor
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