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Öğrencilerin mektuplarıyla cepheye geri döndü

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018
Öğrencilerin mektuplarıyla cepheye geri döndü

'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan Bitlis'in 10. Komando Tugayı emrinde görevli Konyalı , tedavisinin ardından yeniden silah arkadaşlarının yanına uğurlandı. Uzman Çavuş Osman Fidan için Tatvan Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Uğurlama programına ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan Hizan ve Tatvanlı öğrenciler ise askerlere yazdıkları mektupları, Afrin'e uğurlanan kahraman Gazi Uzman Çavuş Osman Fidan'a teslim etti. Uğurlama programına katılan annesi, babası ve eşi başta olmak üzere Kaymakam Özkan, Tugay Komutanı Atay ve diğer katılımcılarla tek tek vedalaşan Uzman Çavuş Osman Fidan, Afrin'deki birliğine katılmak üzere dua ve selamlarla ilçeden uğurlandı. Uğurlamaya İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Uzman Çavuş Osman Fidan'ın Konya'dan gelen ailesi, Hizan ve Tatvan'dan gelen öğrenciler ile askerler katıldı.

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Öğrencilerin mektuplarıyla cepheye geri döndü
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