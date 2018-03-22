Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi () İl Teşkilatınca Ergene ilçesinde düzenlenen sözde Nevruz kutlaması sırasında terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 19:56
HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

İl Teşkilatı tarafından dün düzenlenen ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sözde Nevruz kutlamasına konuşmacı olarak katılan HDP'li Gülsüm Ağaoğlu konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ağaoğlu ile birlikte konuşma sırasında terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden Gülsüm Ağaoğlu sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden Ağaoğlu tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN