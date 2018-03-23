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En az 300 bin kişi evine dönecek

Giriş Tarihi: 23.3.2018
En az 300 bin kişi evine dönecek
Teröristlerin Afrin'den tek bir kurşun bile atamadan silahlarını bile bırakıp kaçmalarında hazırlanan operasyon planının etkili olduğu bildirildi. ve onlarca noktadan operasyon başlattı. Terör örgütü de elindeki teröristleri bölerek yönlendirmek zorunda kaldı ve karşılık veremez hale geldi. Aslında çok daha kısa sürede Afrin'e girilebilecekken operasyon süresi daha da uzatılıp terör örgütünün gücü iyece azaltıldı.
Bundan sonra atılacak ilk adım Afrin'in yaşanır hale gelmesi olacak. Her türlü alt yapı desteği verilecek. Kilis, G.Antep ve 'da yaşayan 350- 400 bin civarında insanın Afrin'e dönmesi bekleniyor.
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