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Bingöl'de "" eğitimi

Bingöl’ün Genç ilçesinde ebeveynlere ‘’ eğitimi verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 12:50
Bingöl'de Narko Rehber eğitimi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlık İlkokulunda öğrenci velilerine '' eğitimleri verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından verilen eğitimde, maddeler hakkında bilgi verilerek, uyarılarda bulunuldu.
Çeşitli örnekler verilen eğitimde, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu kabul etmekte zorlandığına ve çocuklarının uyuşturucunun pençesine düştüğünü ancak 2 yıl sonra anlayabildiğine dikkat çekildi.
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Bingöl'de "Narko Rehber" eğitimi
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