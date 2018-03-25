Bingöl'de "Narko Rehber" eğitimi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlık İlkokulunda öğrenci velilerine 'Narko Rehber
' eğitimleri verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından verilen eğitimde, uyuşturucu
maddeler hakkında bilgi verilerek, uyarılarda bulunuldu.
Çeşitli örnekler verilen eğitimde, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu kabul etmekte zorlandığına ve çocuklarının uyuşturucunun pençesine düştüğünü ancak 2 yıl sonra anlayabildiğine dikkat çekildi.