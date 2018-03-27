Son Dakika Haberi: FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince yapılan 'ByLock' içerik incelemelerinde, örgütsel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen izdivaç (örgüt içi evlendirme) konusuyla ilgili yapılan tespitler neticesinde 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Mersin merkezli Adana, Kayseri, Manisa, Bingöl, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda,17 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

