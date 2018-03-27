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Son Dakika Haberi: 'nün 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:23
Son Dakika Haberi: FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince yapılan 'ByLock' içerik incelemelerinde, örgütsel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen izdivaç (örgüt içi evlendirme) konusuyla ilgili yapılan tespitler neticesinde 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Mersin merkezli , , Manisa, Bingöl, , Konya, , ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda,17 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasına operasyon
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