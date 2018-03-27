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zulmü bitti okullar açıldı

Afrin’e bağlı köyünde / baskısından okula gidemeyen çocuklar Türk bayraklarıyla sınıflarına koştu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
YPG zulmü bitti okullar açıldı

Afrin'e bağlı köyünde terör örgütü / 'nın baskısı nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılması sayesinde iki yıl sonra sınıflarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

TÜRKİYE ONARDI
Teröristlerin zarar verdiği okullar, 'nin desteğiyle onarılarak eğitim- öğretime hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışma yürüten Keçiören Belediyesi, terör örgütünün zarar verdiği Afrin'e 5 kilometre mesafedeki El Caviz köyündeki okulu onardı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, sınıfa giren öğrenciler, teneffüslerde ise bahçede doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim, Türkiye burayı teröristlerden temizledi ve okulları onardı. Allah razı olsun" derken öğrencilerden 11 yaşındaki Şeyma el-Hasan "Şu anda çok mutluyuz. Türkiye'ye teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer de ilk günde Suriyeli minikleri yalnız bırakmadı.

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YPG zulmü bitti okullar açıldı
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