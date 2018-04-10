Cinsel istismara müebbet

Hükümetin hazırladığı cinsel istismar
yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. 10 maddelik tasarıya göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işleyenlere müebbet hapis
cezası verilecek. Tasarıyla kimyasal hadım da yasaya girecek. Buna göre cinsel istismarda bulunanlara infaz hakimlerinin kararıyla cinsel isteği azaltıcı ilaç 'kimyasal kastrasyon' uygulanacak. Tasarıyla çocuğun cinsel istismarı suçunun nitelikli hali için öngörülen hapis cezasının üst sınırı, 20 yıldan 40 yıla çıkarılıyor. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Suçun silahla işlenmesi halinde ise fail hakkında müebbet hapis cezası verilecek. Mahkûm olanlar tahliye edilmesinden üç ay önce, tahliyeden itibaren beş yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu suça karışanlar kamu veya özel sektöre ait çocukların yoğun olarak bulunduğu iş kollarında çalıştırılamayacak.