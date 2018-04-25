Antalya'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Antalya
Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu
madde nakleden ve uyuşturucu madde
ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Şehirlerarası Otobüs
terminalinde yapılan kontroller neticesinde H.M.B. isimli şahıstan toplam 7 bin 985 adet uyuşturucu/uyarıcı ecstasy hap ele geçirilirken, Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir sokak üzerindeki şüpheli araçta yapılan aramada 2 bin 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili A.E, A.E, M.K.R. ve H.T isimli şahıslar yakalandı.
Altınova Orta Mahallesi ve Yenidoğan Mahallesi'nde 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda ise toplam 6 bin 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Ö.B, R.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Son olarak Yeşildere Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada ise toplam 2 bin 100 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olay ile ilgili A.D. ve B.Y. isimli şahıslar yakalandı.
Operasyonlarda toplam 2 bin 012 gram metamfetamin, 7 bin 985 adet ecstasy hap, 8 bin 600 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanan H.M.B, A.E, A.E, M.K.R, H.T, Ö.B, R.Ö, A.E, A.D. ve B.Y. isimli şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.