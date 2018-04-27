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'dan son açıklaması - Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Başbakan , sorusu üzerine flaş açıklamalarda bulundu. Milyonlarca genci ilgilendiren bedelli askerlik konusu şu an en çok konuşulan konular arasında Türkiye gündeminde yerini aldı. Peki Binali Yıldırım bedelli askerlik ile ilgili neler söyledi. Bedelli askerlik gelecek mi? Bedelli askerlik ne zaman gelecek? soruları tartışılmaya başlandı. İşte Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 27.4.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 23:54
Binali Yıldırım'dan son bedelli askerlik açıklaması - Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Bedelli askerlik son günlerde Türkiye'nin sıcak gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde hem yetkili ağızlardan, hem de bedelli askerlik bekleyen gençlerden sosyal medya platformlarında açıklamalar geldi. Peki, asker adaylarının sosyal medya aracılığıyla gündem haline getirdiği ve bedelli askerliğin gelmesi yönünde rica/taleplerini arz ettiği 2018 bedelli askerlikte son durum nedir? Çok geniş bir kesim tarafından hükümet nezdinde alınacak kesin kararın dört gözle beklendiği bedelli askerlik seçimden önce çıkar mı? Bu sorulara Binali Yıldırım flaş cevaplar verdi.

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Binali Yıldırım'dan son bedelli askerlik açıklaması - Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?
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