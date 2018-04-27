Binali Yıldırım'dan son bedelli askerlik açıklaması - Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

Bedelli askerlik son günlerde Türkiye'nin sıcak gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde hem yetkili ağızlardan, hem de bedelli askerlik bekleyen gençlerden sosyal medya platformlarında açıklamalar geldi. Peki, asker adaylarının sosyal medya aracılığıyla gündem haline getirdiği ve bedelli askerliğin gelmesi yönünde rica/taleplerini arz ettiği 2018 bedelli askerlikte son durum nedir? Çok geniş bir kesim tarafından hükümet nezdinde alınacak kesin kararın dört gözle beklendiği bedelli askerlik seçimden önce çıkar mı? Bu sorulara Binali Yıldırım flaş cevaplar verdi.