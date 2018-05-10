Kızılay ramazanda 10 milyon kişinin yüzünü güldürecek

Kızılay, Ramazan'da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hazırlıkları tamamladı. Türkiye'ye yayılmış şube ve temsilciliklerinin yaptığı detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da giderilmeye devam edecek. Bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen yardımseverler, Kızılay'ın genel nakdi, zekât, fitre, adak ve akika kurbanı, aşevleri, gıda yardımı, Kızılay Kart ve diğer bağış modellerinden seçim yapabilecek. Bu dönemde bağışçılarımız ayrıca Kızılay Huzurevleri'ne bağış yapabilecek, gayrimenkul bağışında bulunabilecek.

YÜZBİNLERCE AİLEYE GIDA KOLİSİ

Kızılay, Ramazan çalışmalarında iftar ve sahur için hazırlanan gıda kolilerine özel bir önem verecek. Öz kaynaklarından alımını gerçekleştireceği gıda kolilerinin yanı sıra büyük marketlerde de stantlar açarak gıda kolisi bağışı alınacak. Bu kapsamda Migros, Kipa, Bizim ve Metro marketlerde stant açacak olan Kızılay, hayırseverlerin gıda bağışlarını yerinde alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada aracı olacak.

Bağışçılar, her bir aile için hazırlanan gıda kolilerini 75 TL karşılığı Kızılay'ın internet sitesi üzerinden de satın alabilecek. Bu sayede hem yurt içinde hem yurt dışında yüzbinlerin yüzü gülecek. Kızılay, yurt içinde, bir aylık süre içerisinde 200.000 adet gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 1.000.000 ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine, kurban döneminde üretilen kurban eti konservelerinden de 750.000 adet dağıtılacak.

RAMAZAN BEREKETİ 30 ÜLKEYE TAŞINACAK

Kızılay geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan bereketini farklı coğrafyalara taşıyacak. Balkanlar, Asya, Ortadoğu ve Afrika'da 30 ülkede yaklaşık 1.050.000 kişiye gıda malzemesi dağıtılacak. Kuraklığın vurduğu Afrika ülkelerine yönelik yardıma ağırlık verilecek.

FİTRE-ZEKAT BAĞIŞLARI KABUL EDİLECEK

Kızılay, "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" adını verdiği yardım kampanyasında hayırseverlerin fitre ve zekâtlarını da kabul edecek. Yurt çapına yayılmış hizmet ağıyla fitre ve zekâtlar Kızılay vasıtasıyla tüm Türkiye'de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu dönemde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yaklaşık 50.000.000 lira yardım yapılacak. Yaklaşık 143.000 haneye bu kapsamda nakit desteği sağlanacak.

KIZILAY İFTARLARI

Kızılay yurt içinde ve yurt dışında birçok bölgede ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuracak.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ise bir ay boyunca iftar sofraları kurulacak. Bir kişinin iftarlık bedeli 10 dolar olacak. İftar yemeği vermek isteyen hayırseverlerimiz 5000 dolar bağışladıkları taktirde 500 kişiye iftar vermiş olacaklar. Sadece Filistin halkına değil, bölgeyi ziyarete gelen herkes Kızılay iftar sofrasında orucunu açabilecek. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Operasyonu bölgesindeki vatandaşlara da iftar yemeği dağıtılacak. Özellikle İdlib kırsalında bulunan çadırkentlerdeki Suriye vatandaşlarına yönelik iftar programları organize edilecek.

Kızılay, ülkelerinde gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıları da Ramazan'da yalnız bırakmayacak. Ramazan ayının 15'inde İslam Dünyası Yetim Günü münasebetiyle, Türkiye'nin dört bir tarafında ve yurt dışında birçok noktada Yetim Günü İftarı düzenlenecek.

KIZILAY AŞEVLERİ MESAİ YAPACAK

Kızılay aşevleri Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Türkiye çapına yayılmış 13 aşevinde yaklaşık toplamda 800.000 kişiye iftarlık ve sahurluk yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofraları Kızılay aşevlerinde hazırlanan yemeklerle bereketlenecek. Yaklaşık 2.350.000 kap yemek üretilip dağıtılacak.

BAĞIŞ SEÇENEKLERİ

Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında 10 milyondan fazla ihtiyaç sahibine temas etmeyi hedefleyen, tüm hazırlıklarını bu kapsamda tamamlayan Kızılay'a Ramazan ayında destek vermek ve sofralarını gerçek ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak isteyen hayırseverlerin bağış yapabilmek için pek çok seçeneği bulunuyor.

Bağışçılar; bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecekler.

Ayrıca tüm operatörlerden 2868'e boş mesaj atıp 10 TL'lik bağış yapabilirler.

RAMAZAN'DA DÜŞEN KAN BAĞIŞLARINA KARŞI ÖNLEM

Ülke genelindeki mevcut stok 102.000 ünite olarak bulunurken, Mayıs ayı itibariyle alınan kan bağışı sayısı ise 970.622 üniteye ulaştı. Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve düzenli bağışçılarından karşılamaya çalışan Kızılay, Ramazan ayında düşüş gösteren kan bağışı konusunda da önlem aldı. Kan alım ekiplerinin çalışma sistemi Ramazana göre düzenlendi. Kent meydanlarının yanı sıra il ve ilçelerdeki merkezi camilere yakın noktalarda ekipler kurulacak. Kan alım işlemleri iftar sonrasında da yapılabilecek. Kan alımı konusunda uzman olan yaklaşık 3.500 personel hizmet verecek. Hastanelerin ihtiyacı olan kan 24 saat esasına göre yine karşılanacak.

