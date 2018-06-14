Ramazan Bayram namazı saat kaçta okunacak? - Diyanet ile İstanbul Ankara ve il il bayram namazı saatleri burada!

İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek bir gün daha geldi, çattı. On bir ayın sultanına bugün tutulacak son oruç ile veda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul ve Ankara için bayram namazı saatleri açıkladı. Bu sabah saatlerinden itibaren birçok kişi 'bayram namazı saat kaçta kılınacak' sorusunun yanıtını araştırıyordu. 14 Haziran Cuma sabahı camiye giderek bu namazı kılacak olan vatandaşlar bulunduğu ilin bayram namazı saati ne bu başlık altından ulaşabilirler. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve diğer tüm iller için Ramazan Bayram namazı saatleri kaçta sorusunun yanıtı…

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arefe gününün gelmesi ile birlikte şüphesiz cevabı en çok araştırılan bayram namazı vakitleri ile ilgili beklenen açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Yayımladığı liste ile tüm illerin bayram namazı saati duyuruldu.

İSTANBUL ANKARA VE İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

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