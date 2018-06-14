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Ramazan Bayram namazı saat kaçta okunacak? - Diyanet ile ve il il burada!

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden , ve il il açıkladı. Bu sabah saatlerinden itibaren birçok kişinin merak ettiği ‘bayram namazı saat kaçta kılınacak’ sorusu yanıtını bulmuş oldu. Her yıl büyük sevinç ve coşkuyla kutlanan bu mübarek gün yine birlik ve beraberlik içinde geçirilecek. Camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bayram namazı vakitleri sayfamız üzerinden bulunduğunuz ilin ezan saati ni görebilirsiniz. İstanbul, Ankara, , , , , , Kayseri, Konya ve diğer tüm iller için Ramazan Bayram namazı saatleri burada.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 11:06
Ramazan Bayram namazı saat kaçta okunacak? - Diyanet ile İstanbul Ankara ve il il bayram namazı saatleri burada!

İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek bir gün daha geldi, çattı. On bir ayın sultanına bugün tutulacak son oruç ile veda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, ve için açıkladı. Bu sabah saatlerinden itibaren birçok kişi 'bayram namazı saat kaçta kılınacak' sorusunun yanıtını araştırıyordu. 14 Haziran Cuma sabahı camiye giderek bu namazı kılacak olan vatandaşlar bulunduğu ilin bayram namazı saati ne bu başlık altından ulaşabilirler. İşte İstanbul, Ankara, , , , , , Kayseri, Konya ve diğer tüm iller için Ramazan Bayram namazı saatleri kaçta sorusunun yanıtı…

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arefe gününün gelmesi ile birlikte şüphesiz cevabı en çok araştırılan bayram namazı vakitleri ile ilgili beklenen açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Yayımladığı liste ile tüm illerin bayram namazı saati duyuruldu.

İSTANBUL ANKARA VE İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bir sonraki sayfaya ilerleyerek tüm iller için bayram namazı vakti sayfamıza ulaşabilirsiniz.

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Ramazan Bayram namazı saat kaçta okunacak? - Diyanet ile İstanbul Ankara ve il il bayram namazı saatleri burada!
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