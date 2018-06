Şehit polis Fethi Sekin'in babasından CHP'ye HDP isyanı: Bu kanlı ittifakınız yıkılacak

BUGÜN NELER OLDU

Dikkati ve kahramanlığı sayesinde geçen yıl İzmir Adliyesi önünde büyük bir katliamı canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin 'in babası Zeki Sekin Cumhur İttifakı'na tam deste verdi. CHP 'nin HDP 'ye yakınlaşmasına isyan eden Zeki Sekin, "Oğlumu şehit eden katillerin meclisteki arkadaşını ziyaret ettiler. 'Millet için geliyoruz' deyip, o katillerin bayraklarını dalgalandırdılar. Ben göğsü ihanet kurşunları ile delinmiş bir yiğidin babasıyım, Türkiye'ye vatan sevdasını hatırlatan, canım sana feda olsun deyip kurşunlara kafa atan Fethi'nin babasıyım. Oğlumu bunların ziyaret ettiği şahsın destekçileri, PKK şehit etti. Biz o kurşunu unutmadık. Fethim o hainlere ilk kurşunu attı, seçimle de son darbe vurulacak. O kurşunların yiğitleri almaması için Erdoğan diyoruz" diye konuştu.Yaklaşan seçimlerin bir beka mücadelesi olduğunu belirten baba Sekin, "Bir yılı geçti, evladımın kokusu geliyor uzaklardan. Yüreğim yanıyor adı geçince ama şehit diyorum, vatan için can verdi diyorum. Ağır geliyor bu CHP ve diğer sözde partilerin yaptıkları. Bize sıkılan kurşunların adresi ve kimliği açık. Bizi kandırdığınızı mı zannediyorsunuz? Artık babalar evlatlarının yanında kurşunlanmasın, Fethi'ler haince katledilmesin istiyorum. Ben artık eski Türkiye'yi, yağ kuyruklarını, horlanmayı, 'bugün git yarın gel'i istemiyorum. Bunların vaadinde eski Türkiye var, Erdoğan'ın vaadinde ise büyük Türkiye var" diye konuştu. Kandil operasyonuyla ilgili 'Kandil'e girildi binlerce şehidin şuhu şimdi şad oldu' diyen baba, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımızı olmasaydı ülkemiz şimdiye kadar bölünmüştü. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ile Türkiye' de bir dirilişi başlattı. Düşünün o Kandil ki 40 yılda yüzlerce yiğit aldı bizden. Şimdi bu yiğit adam Erdoğan oraya girdi, 'yakıp yıkacağız Kandil'i' diyor. Fethimi, Fethi'leri şehit eden katillerin kökü kazınıyor. Şu vatanı seven, birazcık Türkiye diyen herkesin Erdoğan'a destek vermesi gerek. Yıkılsın artık Kandil. Öyle büyük bir sevinç yaşıyorum ki oyum, canım feda olsun.Derdi vatan olan Cumhurbaşkanımız ile Kandil'leri fethetmeye devam edeceğiz."Geçen yıl 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'nin girişindeki polis noktasının önüne araçla gelen PKK'lı teröristleri, görevli trafik polisi Fethi Sekin fark etti. Sekin 3 teröristin bulunduğu bomba yüklü aracı durdurmak isterken şehit edildi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.